Messina, aggressione alla riunione condominiale: condannato il 67enne Carmelo Schirò

All'epoca la vicenda tenne banco a Messina per giorni. E stasera, a quasi due anni da quei fatti, è arrivata la condanna per il 67enne Carmelo Schirò, che finì addirittura in carcere. La giudice monocratica Maccarrone gli ha inflitto oggi 2 anni e 4 mesi di reclusione per le accuse di stalking e lesioni gravi.

La richiesta di pena della Procura era stata di 3 anni. Schirò, che nel processo è stato assistito dall'avvocato Salvatore Silvestro, il primo marzo del 2022 durante una riunione di condominio in uno studio di via dei Mille si rese protagonista di una violenta aggressione ai danni di un professionista, suo vicino di casa.

Lo fece finire in ospedale a curarsi, e nel parapiglia rimasero feriti anche altri condomini che erano intervenuti perché avevano cercato di sedare gli animi. In sentenza la giudice oltre al futuro risarcimento dei danni ha stabilito anche una "provvisionale", ovvero un risarcimento immediato, per il professionista che rimase ferito, che è stato assistito dall'avvocato Daniela Agnello.