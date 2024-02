Sistema idrico di Messina, socio privato cercasi

L’udienza di merito davanti al Tar, fissata per il prossimo 28 febbraio, non ferma l’Ati Messina, che anzi accelera sull’individuazione del socio privato della costituenda Messinacque. L’Assemblea idrica territoriale, guidata dalla commissaria Rosaria Barresi, ha pubblicato il nuovo iter. Si tratta dell’“Avviso di rettifica della documentazione di gara e riapertura dei termini per la presentazione delle offerte nell’ambito della procedura aperta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per l’Ambito territoriale di Messina”. Considerato che, alla scadenza della deadline di gara la Centrale unica di committenza della Regione siciliana ha comunicato che dal report tratto dalla piattaforma non è stata presentata alcuna offerta, il dirigente tecnico/responsabile del procedimento Giuseppe Contiguglia ha curato la «riapertura dei termini del bando, non caducato, previo esercizio del potere di autotutela, al fine di addivenire all’affidamento del servizio, tenuto conto di interessi di natura sociale ed economica da soddisfare». Di conseguenza, apportate – e approvate – modificazioni ai documenti di gara elaborate dall’organo e dal supporto tecnico dell’Ente «anche in relazione alle segnalazioni fornite dagli operatori economici in fase di consultazione».