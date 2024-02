Messina, Palazzo Zanca chiede più soldi per utilizzare lo stadio Scoglio

L’Acr Messina dovrà pagare 700 euro in più per ogni partita che disputerà allo stadio Scoglio. L’aumento è stato previsto dalla giunta del sindaco Federico Basile, che due giorni fa ha adottato la delibera – proposta dall’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro – con la quale viene approvato il nuovo schema di convenzione da stipulare con la società di calcio del presidente Pietro Sciotto.

«I maggiori oneri sostenuti per la gestione dello stadio Scoglio – si legge nella delibera – necessitano di un adeguamento in aumento delle tariffe». Tariffe che sono ferme a quelle stabilite dodici anni fa, nel marzo 2012: 2.500 euro più Iva per le partite e 250 euro più Iva per gli allenamenti. Secondo la modifica proposta, rimane di 250 euro la tariffa oraria per gli allenamenti, ma sale a 3.200 euro quella per le partite.

La necessità di un adeguamento dei rapporti tra Comune e Acr Messina nasce soprattutto dalla richiesta, da parte della società, di poter utilizzare i locali della foresteria dello stadio, «facendosi carico del buon mantenimento degli stessi». Un onere economico in più per la società, che «potrà essere eventualmente compensato con quanto dovuto al Comune a titolo di tariffe».