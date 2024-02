Truffe all’Inps in provincia di Messina, il pm: «Pene per 273 anni»

Pene severissime sono state richieste dal pubblico ministero Andrea Apollonio nella requisitoria del processo di primo grado “Pathology”, che vede 61 imputati per le truffe ai danni dell’Inps nelle cause civili per il riconoscimento di pensioni d’invalidità ed altre misure previdenziali. Ieri, di fronte al collegio del Tribunale di Patti, presidente Mario Samperi, a latere Marialuisa Gullino e Giovanna Ceccon, il pm ha chiesto la condanna per 51 persone. In particolare 21 anni di reclusione ciascuno sono stati chiesti per l’avvocata Anna Ricciardi, di Brolo, ed il medico Francesco Piscitello, di Sant’Angelo di Brolo, figure centrali nell’impianto accusatorio. Sarebbero stati loro ad organizzare e condurre un articolato sistema di gestione delle pratiche per il riconoscimento delle invalidità ed i relativi benefici economici erogati dall’Inps, con l’accaparramento di consistenti percentuali sulle liquidazioni e relativi arretrati. Sistema che, sempre per l’accusa, si sarebbe inserito nei procedimenti previdenziali incardinati al Tribunale di Patti, coinvolgendo specialisti, sia per il rilascio di certificazioni mediche che nelle qualità di consulenti d’ufficio, funzionari dell’Inps, gestori di patronati e singoli pazienti beneficiari.

Nel complesso il sostituto procuratore ha richiesto condanne per 273 anni di reclusione, da un massimo di 9 anni ad un minimo di 2 anni (a parte i due imputati principali). L’associazione a delinquere, oltre a Ricciardi e Piscitello, viene contestata nelle qualità di organizzatori anche a Vincenzo Princiotta, Ilenia De Luca e Rosaria Lo Presti, gestori di patronati o centri di assistenza fiscale, all’avvocata messinese Teresa Notaro ed all’assistente del suo studio legale Maria Di Gaetano. 23 invece gli imputati ritenuti partecipi dell’associazione stessa. In rubrica, quindi accuse, a vario titolo, di corruzione, falso, peculato, falsa perizia ed abuso d’ufficio.