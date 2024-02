Nuove leve di Cosa nostra a Barcellona: condanne definitive per 19 imputati

Dodici posizioni da rivedere parzialmente con un nuovo processo. Diciannove condanne definitive. È questo l’esito notturno in Cassazione sul maxiprocesso Dinastia, contro le vecchie e nuove leve dei “Barcellonesi” e gli affari di un gruppo che trafficava e gestiva droga nella zona di Barcellona, Milazzo, Terme Vigliatore e anche alle isole Eolie. Per i giudici romani - si tratta di annullamenti parziali con varie motivazioni -, c’è qualcosa da rivedere per le posizioni di Francesco Anania, Pietro Bonfiglio, Fabio Crea, Carmelo Driacchio, Vincenzo Gullotti, Pietro Caliri, Francesco Ianniello, Giovanni Fiore, Samuele Marino, Carmelo Mazzù, Antonino Signorello, Andrea Villini e Lucia Bilardo. Per gli alti 19 imputati che avevano presentato ricorso in Cassazione le condanne diventano definitive, questo perché i giudici hanno dichiarato i ricorsi inammissibili, e in pochi casi li hanno rigettati nel merito.

La sentenza d’appello

Il 25 luglio del 2022, in appello, a Messina, il maxiprocesso si concluse con sconti di pena per 35 imputati e condanne per quasi 220 anni di carcere, oltre a 4 conferme, 2 assoluzioni e una prescrizione totali (rispetto ai 42 imputati globali coinvolti). Furono condanne che oscillavano da 15 anni fino a un anno.