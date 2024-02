Messina, scontro tra Cas e Toto: a rischio i lavori sul viadotto Ritiro? Fazio: "Nessuna criticità"

Da una parte il Cas, che continua a professare ottimismo e dirsi sereno, individuando entro la fine di giugno il traguardo degli estenuanti lavori del viadotto Ritiro. Dall’altro la ditta esecutrice, la Toto Costruzioni, che pone sul tavolo alcuni problemi non di poco conto. L’ultima puntata l’ha scritta ieri il Consorzio autostrade siciliane, che per bocca del nuovo direttore generale Franco Fazio ha informato che non esiste alcuna criticità, tant’è che sono stati già esitati alcuni mandati di pagamento e lo stesso avverrà a stretto giro.

Quindi, l’ente di contrada Scoppo getta acqua sul fuoco dei dubbi sollevati dall’impresa abruzzese nell’ambito di un’opera ormai giunta alle battute conclusive. La Toto ha posto alla ribalta questioni di ordine economico, legate al mancato pagamento di una tranche dei lavori già effettuati e alla viabilità sul viadotto e nelle immediate vicinanza. Nello specifico, ha ricordato che i by-pass in corrispondenza dello svincolo di Ritiro e della galleria Baglio sono stati realizzati a spese e cura proprie. Si tratta, quindi, di aree di cantiere su cui occorrono chiarimenti in ottica futura. Dal canto suo, Fazio ha fatto il punto ieri ai microfoni di Rtp: «Un pagamento, per un importo di 500mila euro lo abbiamo eseguito oggi (ieri, ndc), ma siamo pronti a farne altri. Non c’è nessuna criticità, peraltro, in un mio recente sopralluogo, ho constatato che le maestranze stanno operando sull’impalcato e su un pilone. Entro la fine di marzo ci sarà il varo delle campate mancanti e mi conforta il fatto che la ditta abbia confermato le date del cronoprogramma già individuate dal Cas».