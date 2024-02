Giardini Naxos, rubinetti ancora a secco a Ortogrande e la gente protesta

Il quartiere di Ortogrande, incastonato nella zona collinare giardinese, continua ad essere sotto stress per la mancanza d’acqua potabile.

Problemi, questi, storici riconducibili a quote, altezze e condotte fatiscenti evidenziate soprattutto dall’espansione edilizia che ha inghiottito la collina. In quest’ultima stagione estiva 2023, comunque, si è toccato il massimo della crisi. Penuria idrica che è continuata fino adesso, cioè a stagione invernale inoltrata, quando, appunto, le sorgive cominciano a rilasciare l’acqua.

Il rione Ortogrande è integrato nella verdeggiante vallata del torrente Sirina che abbraccia, oltre alle municipalità di Giardini Naxos, quella di Taormina (Mastrissa) per finire poi nella parte più interna di Castelmola, in un unicum territoriale e turistico da valorizzare.

