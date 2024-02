Ex Sanderson: «il futuro dell’area sia deciso a Messina e non a Palermo»

«L’ex Sanderson va considerata una priorità della città. Vogliamo che i riflettori restino sempre accesi e che il futuro di quest’area così preziosa sia scelto dai messinesi». Lo hanno ribadito con forza, i rappresentanti del Comitato “Ex Sanderson” intervenuti, con una loro delegazione, alla seduta consiliare della I Municipalità. Un’occasione per chiedere la convocazione di una riunione congiunta della I e della II Circoscrizione ma anche per far capire a tutte le istituzioni, dalla Regione all’Amministrazione comunale, che sui destini della porzione di territorio, racchiusa tra Pistunina e Tremestieri e un tempo occupata dalla storica “Azienda agrumaria”, non sono ammessi “giochi e giochetti”.

Il Comitato, costituitosi nel 2013, si è reso protagonista già di numerose iniziative. Adesso l’obiettivo è votare un atto di indirizzo che impegni il Comune di Messina sul tema della bonifica dell’area e di un successivo percorso di rigenerazione, condiviso con gli abitanti della zona. «La nostra richiesta, inoltrata una prima volta già nello scorso dicembre, è inizialmente rivolta alla I e alla II Municipalità per due ragioni principali – ribadisce il Comitato –. Oltre alla logica competenza territoriale, quest’estate, durante la “Coped Summer School”, sul cui lavoro di ascolto e coinvolgimento dei residenti di Messina Sud si fonda la nascita del Comitato, abbiamo sentito la vicinanza dei rappresentanti delle istituzioni messinesi. Negli incontri pubblici organizzati dalla “Coped” il presidente della I Municipalità, Alessandro Costa, il vicepresidente della II, Tonino Stracuzzi, consiglieri e consigliere erano sempre presenti e abbiamo registrato numerosi interventi di sostegno al lavoro in corso.