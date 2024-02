Brolo, scooter contro auto: 18enne in gravi condizioni al Policlinico di Messina

Grave incidente stradale stamani sulla scorrimento veloce tra Brolo e Sant’Angelo di Brolo. Ad avere la peggio un 18enne che viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una autovettura. Il giovane, soccorso sul posto dai sanitari del 118, è stato trasferito immediatamente in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri, oltre ai mezzi del soccorso stradale ed alla Polizia locale.