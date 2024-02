Anche a Milazzo la truffa del finto carabiniere: sottratti 2 mila euro a una coppia di anziani

Nessuna intenzione di provocare allarme sociale ma necessità di alzare il livello di attenzione. Anche perché pure i carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno avviato accertamenti per individuare i responsabili. Sotto la lente la truffa che da tempo fa il giro d’Italia, e che è arrivata anche a Milazzo, del finto carabiniere spalleggiato da un finto avvocato che raggira gli anziani. «Suo nipote ha causato un incidente mortale ma con un migliaio di euro risolviamo tutto»: è l’incipit della “truffa del falso incidente” o del “falso carabiniere”.

Nella città del Capo una coppia è stata derubata di 2000 euro da questi malfattori che usano un sistema ormai collaudato, ma che, nonostante tutto, riesce a colpire ancora. Ecco cosa accade nel concreto. Un falso carabiniere chiama al telefono fisso della vittima e racconta di un incidente causato nelle ore precedenti da un loro parente che adesso si troverebbe in stato di fermo in un altro comune. Per rafforzare la veridicità della affermazione, la cornetta viene passata al (falso) avvocato del parente che prima chiede una somma importante ma poi si dice disposto a chiudere la questione con il pagamento in contanti di una somma relativamente accessibile.