Messina, morta la guardia giurata che martedì aveva tamponato un tir a Tremestieri

E' morto ieri pomeriggio al Policlinico l'automobilista che nella tarda mattinata di martedì aveva tamponato un camion sulla Messina-Catania, in un'area di sosta prima della barriera di Tremestieri. Si tratta di Antonino Loprestini, 48 anni, giunto al Policlinico in gravi condizioni. L'uomo, una guardia giurata messinese, si stava recando al lavoro a Catania a bordo della sua Volkswagen Eos, quando per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato contro il mezzo pesante che si trovava nell'area di sosta. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente per capire come e perché l'auto sia andata a tamponare il tir e perché il mezzo articolato si trovasse in quella posizione. Le indagini sono affidate alla polizia stradale intervenuta sul posto.