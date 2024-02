Il neocommissario dell'Asp di Messina in visita agli ospedali di Barcellona e Milazzo

Giudizi positivi sull'esito della visita resa ieri all'Ospedale Cutroni Zodda dal neo commissario straordinario dell'Asp Giuseppe Cuccì che all'arrivo a Barcellona è stato accolto dal sindaco Pinuccio Calabrò e dal presidente del Comitato dei sindaci del Distretto sanitario di Barcellona, Nino Todaro, sindaco di Montalbano Elicona.

Varcata la soglia del presidio, il manager ha chiesto alla direttrice sanitaria Felicia Laquidara di voler visitare i locali del Pronto soccorso che come prima impressione ha trovato idonei, affermando che gli stessi per lo stato in cui sono “non possono restare ancora chiusi”.

Giudizi positivi anche da parte del sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò e dal presidente del Distretto Nino Todaro, i quali in una dichiarazione congiunta hanno affermato di avere “apprezzato che il neo commissario dell'Asp di Messina abbia scelto l'ospedale di Barcellona quale prima tappa di visite per verificare lo stato dei Presidi ospedalieri della provincia. È un forte segnale – hanno dichianato al termine dell'incontro i due sindaci - di attenzione verso una realtà che sta attraversando criticità e che interessa un ampio bacino di utenza che non può perdere un indispensabile punto di riferimento. Condividiamo l'approccio del commissario che ha ribadito come la sanità pubblica debba restare baluardo per i cittadini”. Il manager, ha poi visitato tutti i reparti, soffermandosi in particolare sull'Unità di Riabilitazione funzionale.