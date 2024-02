Fedez in tribunale: "Sono nullatenente". Esposto Codacons alla Finanza. Lui replica: "Tecnicamente è così"

«Alla domanda se fosse intestatario di beni, ha risposto "no, ho tutto intestato alle mie società"». Così avrebbe replicato Fedez ad una domanda del giudice in un processo per diffamazione a Milano nel 2020, stando all’esposto del Codacons presentato alla Gdf di Milano e Roma e in cui si chiede di indagare sul fronte fiscale sul gruppo societario del marito di Chiara Ferragni. Per l’associazione dei consumatori quella risposta in udienza "in maniera sintetica ma efficace, fa emergere una personalità incline a 'sfruttarè a proprio vantaggio i meccanismi mediante cui si celano le ricchezze personali, situazione questa dove è molto frequente possano annidarsi situazione di elusione fiscale o di vera e propria evasione».

E’ arrivato al Comando provinciale della Gdf di Milano l’esposto del Codacons sul gruppo di società di Fedez, nel quale si chiede di fare verifiche sul fronte fiscale e sulle operazioni societarie. L’esposto, che non ipotizza reati, sarà vagliato e valutato dalle Fiamme Gialle per gli eventuali accertamenti da effettuare. Non è stato depositato dall’associazione, né allo stato è stato trasmesso alla Procura di Milano, anche perché nell’atto dell’associazione dei consumatori non vengono indicate ipotesi di reato e nella relazione allegata e redatta da Gian Gaetano Bellavia si parla, tra l’altro, di potenziali profili di elusione fiscale (non penale) e non di una sospetta evasione. Le eventuali analisi, se saranno necessarie, dovrebbero spettare al gruppo specializzato in verifiche fiscali del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese. Già nel 2019 venne effettuata una verifica fiscale su Fedez che non diede origine ad alcuna inchiesta penale.