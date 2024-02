Ex poliziotto ritenuto vicino al “clan dei barcellonesi”, scatta il sequestro di beni per un milione

Mega confisca nei confronti di un presunto appartenente al “clan dei barcellonesi”. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Messina - Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, relativo al patrimonio societario, mobiliare ed immobiliare, per un valore stimato di circa un milione di euro, riconducibile a Sebastiano Puliafito ex appartenente alla Penitenziaria ed ex gestore di note discoteche a Milazzo, ritenuta parte dell’associazione mafiosa denominata “clan dei barcellonesi”, diretta propaggine di “Cosa Nostra” siciliana.

La precedente condanna

La persona colpita dal provvedimento, a seguito delle indagini dell’operazione “Dinastia”, è stata condannata anche in secondo grado per associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. La sentenza deve essere ancora vagliata dalla Corte di Cassazione.

Disponibilità sproporzionata

Sulla scorta degli approfondimenti economico-patrimoniali condotti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo, in sinergia con gli specialisti del Gico di Messina, è stata riconosciuta la disponibilità di beni (e contratti di leasing) in misura sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati.