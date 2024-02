Taormina, lavori in corso in autostrada: svincolo chiuso fino alle 18

Il Consorzio Autostrade Siciliane comunica che il 13 febbraio, dalle ore 9 alle 18 per i veicoli da Catania e dalle ore 10 alle 18 per quelli da Messina, sarà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Taormina (km 36+100) lungo l’A18 ME-CT. Questa misura è necessaria per consentire la progressione dei lavori per la realizzazione degli impianti di pannelli a messaggio variabile.