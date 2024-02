Ragazzini e la "maschera del terrore" sul volto di San Pio: scoppia il "caso di Carnevale" a Torregrotta

Statua di San Pio "ridicolizzata", ed è subito indignazione. I protagonisti di questa spiacevole storia sono dei ragazzini, che hanno ricoperto il volto della statua, collocata in piazza Unità d’Italia, di una maschera tipica del Carnevale, rappresentante la faccia del terrore.

A denunciare il fatto è stata pubblicamente la consigliera Antonella Pavasili. «Vedere quella statua ridotta in quel modo da un gruppo di ragazzini in vena di scherzi idioti, con quell’orribile maschera a coprire la sua barba, i suoi occhi dolci, il suo volto buono è semplicemente insopportabile - ha detto Pavasili -. E mi chiedo come la mente e il cuore puro di ragazzini possa aver concepito simile sacrilegio». Molti sono stati i cittadini che si sono uniti al pensiero della consigliera, constatando con tristezza come si stiano superando molti limiti. Ad aver segnalato il gesto è stata un'insegnante. Non si esclude pertanto un possibile provvedimento della scuola nei confronti dei giovani studenti, che possa almeno fungere da monito per il futuro e suscitare in loro la dovuta consapevolezza.