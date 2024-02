Ponte sullo Stretto: esposto in procura di Pd e Verdi-Sinistra: "E' anacronistico". La società: "Dati presto pubblici"

"Abbiamo presentato dieci giorni fa alla Procura di Roma un esposto per aprire un’inchiesta sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Il governo e la Società Ponte sullo Stretto non hanno reso pubblici alcuni documenti fondamentali per capire l’entità del progetto e la relazione sul progetto è stata negata ai parlamentari". Così il leader dei Verdi, Angelo Bonelli , in conferenza stampa sul ponte sullo Stretto. Con lui anche il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e la segretaria Pd, Elly Schlein, entrambi firmatari dell’esposto in Procura. "Anche la tecnologia giapponese sconsiglia di realizzare ponti a campata unica di 3.300 metri, con ferrovia e strada. Salvini dice che nel 2024 partiranno i lavori, noi siamo convinti che ciò non accadrà. Ci sono procedure che vanno approfondite", ha aggiunto.

"Il Ponte sullo Stretto è un progetto sbagliato, anacronistico, dannoso, pericoloso e dispendioso . Abbiamo fatto un esposto perché il Paese deve vederci chiaro. Anche a noi parlamentari dell’opposizione viene negato il diritto di vedere gli aggiornamenti del progetto. Nei lavori parlamentari il Pd ha sempre evidenziato che il ponte a campata unica era dannosa per l’ambiente e non dà garanzie sulla sicurezza". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein , in conferenza stampa sul ponte sullo Stretto. "Stiamo vedendo lo stesso film visto sul Pnrr. Quando il governo usa risorse Fsc sottrae risorse a progetti infrastrutturali decisivi per alcune regionali. Per una bandiera politica si fa un danno ad altre priorità che meriterebbero attenzione", ha aggiunto.

Conte: "Contrari ad un'opera che non si farà"

«Noi siamo contrari a questo progetto, che non ha senso se non realizziamo le infrastrutture che servono alla Sicilia e alla Calabria e non ha senso in questo momento definanziare tanti progetti, addirittura togliere Fondi di coesione essenziali per lo sviluppo di Sicilia e Calabria, per destinarli ad un unica struttura che poi sappiamo che non si farà». Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe Conte, interpellato sul Ponte sullo Stretto di Messina a margine di una iniziativa sulla ex Ilva di Taranto.

Germanà: "Pd e compagni contro investimento su Sud"

«Vergognosi gli attacchi al Ponte sullo Stretto arrivati da sinistra. Schlein, Bonelli e compagni, che blaterano contro l’autonomia differenziata, si oppongono al più grande investimento della storia della Repubblica nel Sud. L’esposto dimostra poi in modo chiaro, se ce ne fosse ancora bisogno, chi è per il progresso e ama la Sicilia e chi ci obbliga a spendere 6,5 miliardi di euro l’anno in insularità, inquinando con aerei e navi per soli 3 km». Così il senatore siciliano della Lega Nino Germanà.