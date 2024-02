Maltempo, guasto Enel a Bufardo e disagi idrici a Messina: oggi il completamento dei lavori

Sotto la lente, quindi, disservizi elettrici registrati in località Bufardo, in provincia di Catania . Secondo bollettino reso noto poco dopo le 9, quando si è informato che i tecnici di Enel prevedevano di riparare in mattinata il guasto elettrico, determinato dalla caduta di un albero su un traliccio di alimentazione, per il maltempo nella zona in cui sorge la Centrale di Torrerossa Bufardo, rimasta dunque ferma.

«L’erogazione idrica in città, dunque, nella giornata di domenica è avvenuta in forma ridotta in tutta la città», si è affrettata a precisare la municipalizzata al cui vertice c’è la presidente Loredana Bonasera. Poco prima delle 11.30, la comunicazione del ripristino di una linea elettrica di emergenza da parte di Enel per consentire la distribuzione in città e la previsione della ripresa dell’erogazione nel pomeriggio di ieri, ma soltanto nel centro cittadino, e per circa quattro ore.

Nella serata di ieri la distribuzione idrica è stata ripristinata in tutte le zone cittadine, sebbene con possibili variazioni di orario, Enel «ha comunicato che martedì è prevista la conclusione della riparazione ai cavi danneggiati dal maltempo e il ripristino della funzionalità della linea elettrica».

Tanti messinesi hanno patito disagi, segnalati al centralino e sulla pagina Facebook di Amam. Qualcuno ha riferito di rubinetti a secco a Bordonaro, Gazzi, Cep e zona nord. Intanto, verso il rinvio il terzo step dei lavori di messa in sicurezza e potenziamento dell’acquedotto del Fiumefreddo: gli interventi potrebbero slittare di una settimana, da venerdì prossimo al 23 febbraio.