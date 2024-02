Sinergie e condivisione, un “patto” tra Comune e Ateneo di Messina

È come aver riallacciato il filo di un discorso che era stato interrotto dopo le dimissioni del prof. Salvatore Cuzzocrea dalla guida dell’Ateneo peloritano. Il sindaco Federico Basile e la rettrice Giovanna Spatari hanno avuto un lungo confronto, proprio per riprendere tutti quei temi che sono oggetto di sinergie e condivisione tra l’Università e il Comune di Messina. «Durante l'incontro – commenta Basile –, abbiamo discusso delle prospettive e delle sfide che la nostra città affronta e abbiamo identificato opportunità uniche per collaborare e promuovere lo sviluppo locale. L'importante sarà la cooperazione tra l'Amministrazione cittadina e l'Università per affrontare questioni cruciali come l'istruzione, l'occupazione giovanile e lo sviluppo economico. Insieme, stiamo lavorando per creare progetti concreti e strategie innovative che porteranno benefici tangibili a tutti i cittadini e agli studenti della nostra comunità».

Basile, come è noto, all’Ateneo è molto legato, prima di essere nominato direttore generale del Comune dal’ex sindaco Cateno De Luca, ha svolto l’incarico di funzionario del Dipartimento amministrativo organizzazione e gestione risorse finanziarie e responsabile dell’Unità organizzativa trattamenti economici dell’Università. Ma al di là di tutto, la cooperazione Ateneo-Comune è una delle chiavi di volta fondamentali se si vogliono davvero porre le basi di un rilancio della città, in tutte le sue componenti, come ha sottolineato la rettrice Spatari.