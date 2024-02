Taormina, i tre chioschi non si toccano: il Tar boccia la Soprintendenza

Le autorizzazioni erano regolari e non vi era alcun presupposto che giustificasse la rimozione delle strutture.

Sei anni dopo l’avvio del contenzioso tre imprenditori di Taormina l’hanno spuntata nel braccio di ferro con la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina sul posizionamento di tre chioschetti in via Teatro Greco, contestato a partire dal 2018 con l’emanazione di provvedimenti di rimozione e remissione in pristino delle aree su cui ricadono i manufatti, ritenuti privi dell’autorizzazione paesaggistica.

Già allora il Tribunale amministrativo di Catania aveva accolto le istanze di sospensione cautelare del provvedimento, ritenendo sussistenti i profili di fondatezza dei ricorsi e il pregiudizio grave ed irreparabile discendente dall’interruzione delle attività lavorative: adesso i ricorsi sono stati accolti con tre sentenze della Prima Sezione e il conseguente annullamento del provvedimento della Soprintendenza, con la condanna dell’Assessorato regionale Beni culturali e Identità siciliana al pagamento delle spese di giudizio per complessivi 4.500 euro.