Sant’Agata Militello, un altro anno di proroga: i precari navigano a vista

È finalmente arrivata la proroga ufficiale per i lavoratori a tempo determinato del Comune fino al 31 dicembre 2025, ancora lontani dall’agognato traguardo della stabilizzazione.

Dopo ben tre ordinanze di proroga tecnica del sindaco Bruno Mancuso, tra fine dicembre e gennaio, che hanno assicurato la continuità lavorativa degli 82 contrattisti a garanzia di servizi essenziali ai quali diversamente il comune non avrebbe potuto far fronte, il via libera definitivo è giunto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge regionale 3 del 31 gennaio. È il sigillo che proroga i rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti locali senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2025.

