Per Messina-Sorrento aperti i parcheggi "Giallo" e Verde" dello stadio di San Filippo

"Dopo un confronto con i responsabili della sicurezza dell'ACR Messina sulla potenziale criticità di parcheggio nell'area dello stadio Franco Scoglio, vista la presenza del Circo Orfei, in concomitanza dell'incontro di calcio Messina - Sorrento che si disputerà mercoledì 14 febbraio, alle ore 18.30, si è ritenuto opportuno - comunica l'Amministrazione comunale - invitare i responsabili della società calcistica di aprire, le aree di parcheggio limitrofe allo Stadio, denominate "Giallo e Verde", per avere una maggiore disponibilità di posti auto al fine di garantire sempre la sicurezza e l'ordine pubblico. È doveroso fare presente, altresì, che tutte le attività presenti nel perimetro degli impianti sportivi in località San Filippo sono regolarmente autorizzate da tutte le autorità preposte", conclude la nota