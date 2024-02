Paura a Capo d'Orlando, auto con quattro giovani sbanda e va fuori strada: due feriti in codice rosso

Ancora un grave incidente stradale a Capo d’Orlando sulla scorrimento veloce della statale 113 Messina-Palermo, all’altezza del ponte Milio di contrada San Gregorio alto. Quattro giovani a bordo di una Bmw, poco prima della mezzanotte di sabato, sono sbandati finendo la loro marcia contro lo spigolo di un muretto di cemento di una stradina poderale che s’immette sull’arteria. L’impatto è stato violentissimo, tant’è che per estrarre dall’auto, due dei quattro ragazzi, c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Sant’Agata Militello. Per quattro ragazzi, uno di Capo d’Orlando e gli altri tre dell’hinterland nebroideo, è stato necessario il ricovero presso gli ospedali di Sant’Agata di Militello e Patti dove sono stati trasportati da tre ambulanze del 118. Due di loro sono giunti in nosocomio con il codice rosso mentre un altro in codice giallo. I giovani tornavano da Brolo.

In quel momento pare che la strada fosse piuttosto scivolosa per una insistente pioggerellina che cadeva sulla zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Sant’Agata di Militello, sia per i rilievi che per regolamentare il traffico che è rimasto bloccato per le operazioni di soccorso. A pochi passi dal luogo dell’incidente alcuni mesi fa, in un altro incidente stradale, morì un commerciante di Brolo che si schiantò con la sua auto contro un autoarticolato che sbandando gli piombò addosso.