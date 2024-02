Messina, viadotto Ritiro terminato entro la fine della primavera. Fazio (Cas): “C'è fiducia”

15 giugno. Ecco la nuova data prevista per la consegna del viadotto Ritiro. Il direttore generale del CAS Franco Fazio ha comunicato i programmi aggiornati della Toto Costruzioni rispetto al cantiere avviato oramai 8 anni fa. Entro il 10 marzo saranno varate le ultime due campate della carreggiata di monte. “Ci sono gli estremi per essere fiduciosi, ma non possiamo metterci la mano sul fuoco, perché non dipende dalCas” ha detto Fazio con il direttore lavori Pietro Certo. L’azienda ha accelerato la sua attività dopo aver risolto la sua “vertenza” con il Governo rispetto alla concessione dell’Autostrada dei Parchi.