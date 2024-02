Messina, un fulmine mette fuori uso il tram: corse momentaneamente soppresse

A causa di un guasto elettrico provocato da un fulmine in zona Stazione centrale intorno alle 4 del mattino, le corse del tram sono state al momento tutte soppresse. Atm spa ha provveduto sin dalle prime ore di stamattina a sostituire il servizio tranviario con la linea 28. Gli utenti che devono spostarsi da nord a sud e viceversa possono utilizzare anche la linea 1 - Shuttle. Dall'Azienda Trasporti di Messina fanno sapere che i tecnici Enel e di Atm spa sono al lavoro per riparare il guasto. Al momento non è possibile dare informazioni precise sui tempi di ripristino del servizio tranviario, ma Atm spa aggiornerà la situazione tramite tutti i propri canali. Si invita dunque l'utenza a consultare il sito istituzionale e a controllare i canali WhatsApp e Telegram.