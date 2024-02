Messina, al via la manutenzione di barriere e caselli sulla rete autostradale

Il Cas ha posizionato sulla rampa di lancio un mega appalto da 7.313.385,28 euro. Riguarda i “Servizi di manutenzione triennale degli impianti di esazione pedaggio del Consorzio per le autostrade siciliane, caselli/barriere dell’A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo”. Il nuovo termine di presentazione delle offerte è previsto per il 15 febbraio prossimo e il dettaglio dei lavori da effettuare è contenuto nella Relazione generale.

Il progetto è dedicato prevalentemente alla manutenzione preventiva e programmata, alla prevenzione dei guasti e alla riparazione degli stessi, non appena dovessero emergere (sia durante che fuori orario di lavoro), nonché la fornitura di ricambi che si dovessero rendere necessari per integrare quei componenti che a seguito delle attività manutentive, per naturale deterioramento o perché oggetto di incidenti o di cause di guasto impreviste e imprevedibili si renda necessario sostituire.

