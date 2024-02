Giardini Naxos, dolore e sgomento per la morte di Simone Lo Turco: una polmonite fulminante lo ha stroncato a 34 anni

È sotto choc la comunità di Giardini Naxos, colpita dalla perdita di un giovane cittadino. Domenica, infatti, è giunta la notizia della scomparsa di Simone Lo Turco, 34 anni, morto mentre si trovava in vacanza all’estero, in Sri Lanka, con un cugino e alcuni amici. A stroncarlo è stata una polmonite fulminante, le cui complicanze sorte nel corso degli ultimi giorni lo hanno portato al decesso. Ieri mattina l’Amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino, per tutta la giornata, “interpretando il profondo dolore dell’intera comunità per la tragica perdita” ha evidenziato il sindaco Giorgio Stracuzzi, che ha ritenuto opportuno e doveroso manifestare il cordoglio pubblico in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia.