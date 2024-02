Le porte girevoli del Comune di Messina si aprono dal primo marzo

Le porte scorrevoli di Palazzo Zanca si apriranno il primo marzo. Saranno i 25 funzionari contabili e i 5 avvocati i primi nuovi assunti del Comune. Le loro graduatorie sono da tempo sul sito del Comune, ma per un retaggio di una norma da qualche mese superata da un aggiornamento meno ”medioevale”, solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale siciliana diventano formalmente definitive. Da venerdì, dunque, sono scattati i 15 giorni utili per gli eventuali ricorsi e così per altre due settimane i vincitori resteranno in stand by.

Sono stati convocati, tutti e trenta, il 26 febbraio per le attività propedeutiche alla assunzione che scatterà il primo marzo. Per le altre cinque graduatorie, invece, la pubblicazione dell’avviso sulla Gurs avverrà, con ogni probabilità a fine mese e quindi le ulteriori 132 assunzioni potranno scattare non prima del 15 marzo.

Ma mancano all’appello ancora i 179 nomi dei funzionari tecnici e dei funzionari amministrativi. Per loro l’iter della selezione non si è ancora concluso. Infatti le due commissioni, che sono state in qualche modo integrate dopo qualche defezione improvvisa, stanno completando la correzione degli scritti e presto dovrebbe essere reso noto il calendario degli orali che chiuderanno la selezione.