Messina, scomparsa a 48 anni la giudice Valeria Curatolo

È scomparsa a 48 anni dopo una lunga malattia la giudice messinese Valeria Curatolo, che da un paio di anni, dopo una intensa permanenza alle sezioni penali del tribunale di Messina, era in servizio al tribunale di Sorveglianza peloritano.

Allieva al liceo La Farina, laureata all’Università di Messina e borsista della Fondazione Bonino-Pulejo, era stata nominata uditore giudiziario nel 2004 e nel 2006 aveva preso possesso delle funzioni in corte d'assise e alle sezioni penali, dove aveva svolto le funzioni di giudice monocratico e collegiale, partecipando alla decisione di numerosi processi e alla stesura delle motivazioni delle sentenze, anche di complessi procedimenti di criminalità organizzata. Aveva lavorato in questi anni intensamente anche al tribunale del Riesame e alla sezione Gip, prima di passare nel 2022 al tribunale di Sorveglianza.