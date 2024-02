Tragedia a Naso, cade in campagna e batte con la testa a terra: morto un 77enne

Una caduta in una casa di campagna è sfociata in tragedia stamani a Naso. Un pensionato di 77 anni, Gaetano Lanza, residente a Capo d’Orlando, è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate alla testa a Cresta, frazione di Naso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava effettuando lavori in campagna, quando è improvvisamente caduto, nei pressi della casa, battendo la testa a terra. Un familiare ha allertato il 118 e da Capo d’Orlando è arrivata un’ambulanza dal presidio di assistenza che ha caricato l’anziano a bordo trasportandolo all’ospedale di Sant’Agata Militello dove, però, è deceduto poco dopo il suo arrivo. La salma è stata composta nella sala mortuaria del nosocomio santagatese e giungerà domani in una sala del commiato di Capo d’Orlando. Già stati fissati i funerali per domenica (alle 15,30) nella chiesa di Cristo Re, a Capo d’Orlando.