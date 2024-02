Patti, traghettamento turistico per le Eolie: prime riunioni operative per l’avvio

Si è tenuto a Milazzo un incontro tra i vertici comunali di Patti e il comandante della Capitaneria di Porto, Luca Torcigliani. Presente anche il comandante Pietro Vicedomini, responsabile capo dei Servizi sulla sicurezza della navigazione.

Sul tavolo, come annunciato dalla “Gazzetta del Sud” nei giorni scorsi, la riattivazione del servizio di traghettamento turistico da e verso le Isole Eolie con partenza dal pontile d’attracco di Patti Marina. Si tratta del primo incontro dopo il collaudo certificato la scorsa settimana dall'assessorato regionale della Pesca mediterranea, che ha avallato le opere di riqualificazione poste in essere mediante due finanziamenti: uno di circa 250.000 euro per il completamento dei lavori strutturali e l’altro di 221.000 euro per l’acquisto delle attrezzature e il potenziamento delle postazioni per la vendita all'asta del pesce sbarcato.

