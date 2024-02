Messina, scontro tra scooter sulla via Garibaldi: 35enne gravissimo al Policlinico, 21enne in prognosi riservata al Piemonte

Scontro tra due scooter in serata sulla via Garibaldi all'altezza dell'incrocio con la via Cicala, nei pressi del mercato Muricello. Una moto che viaggiava in direzione nord-sud, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro uno scooter. In sella due giovani, entrambi rimasti feriti dopo il violentissimo impatto. Ad avere la peggio un 35enne che, balzato dal mezzo per diverse decine di metri, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Le sue condizioni sono gravissime. In nottata è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico.

Per il 21enne che viaggiava in sella all'altra moto e che è stato ricoverato al Piemonte, in nottata è scattata la prognosi riservata .

La sezione infortunistica della polizia municipale sta cercando di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, accaduto a pochi metri dal tragico scontro che alcuni anni fa costò la vita alla studentessa 23enne Lorena Mangano. L'incrocio è regolato da impianto semaforico e quindi uno dei due mezzi potrebbe non essersi fermato con il rosso. Le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero fare chiarezza. Anche questa mattina gli agenti dell'infortunistica coordinati dall'Ispettore Giovanni Arizzi saranno sul posto per ulteriori accertamenti