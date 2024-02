Barcellona, in piazza con oltre 100 pasticche di ecstasy: 22enne ai domiciliari

Il presidente del Tribunale di Barcellona, Giovanni De Marco, nelle funzioni di giudice delle indagini preliminari, ha convalidato l'arresto di un giovane di 22 anni, Mohamed Aziz Ben Yahia di Barcellona, perché sorpreso nei pressi di piazza San Sebastiano dalla polizia mentre, vicino ad altri giovani, tentava di disfarsi di un involucro contenente 110 pasticche di ecstasy.

Il giovane, difeso dall'avvocato Nello Cassata, ha sostenuto di avere proceduto, per la prima volta, all'acquisto dello stupefacente sintetico mediante procedure online tramite una piattaforma, con pagamento in bitcoin (moneta elettronica), ricevendo poi per posta la sostanza stupefacente del peso complessivo netto di 56,80 grammi per l'importo di 284,20 euro. Il giovane inizialmente arrestato in flagranza è stato rinchiuso nel carcere di Barcellona per ordine del sostituto procuratore Carlo Bray.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina