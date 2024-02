Paura a Capo d'Orlando, ladro incappucciato ruba la cassa in un negozio e scappa via

Ruba letteralmente la cassa e se la porta via con tutto l’incasso. E’ successo a Capo d’Orlando e ad essere preso di mira da un ladro solitario, è stato il negozio Bernava, punto vendita specializzato in pulizia e profumeria ubicato in piazza Toto Longo nel pieno centro cittadino. Erano le 19.45 circa quando il ladro, pare incappucciato, è entrato di soppiatto nel negozio, e con fare repentino ha sradicato la cassa dal desk clienti posizionato a pochi passi dall’entrata del locale.

E’ stato così veloce che la cassiera, che in quel momento era a pochi passi, si è accorta del furto solo quando il ladro stava varcando la porta d’uscita. Da qui l’uomo pare sia fuggito a piedi dirigendosi verso la strada posteriore al negozio dove molto probabilmente un complice l’attendeva con un auto. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza che avrebbero ripreso ogni fase del furto.