Omicidio Rizzotti a Barcellona, il Pg: «Condannate anche Abbate»

Condannate anche Domenico Abbate e non solo Renzo Messina. È stata questa in estrema sintesi la richiesta dell’accusa al processo d’appello per l’omicidio del camionista non ancora 23enne di Barcellona Sebastiano Rizzotti, un caso di “lupara bianca” di ben 34 anni addietro, che scomparve l’8 aprile del 1990.

L’udienza s’è aperta con la relazione del presidente della corte d’assise d’appello Bruno Sagone, che ha a latere la collega Maria Teresa Arena. Poi c’è stata la requisitoria del sostituto procuratore generale Felice Lima, che ha chiesto l’accoglimento dell’appello del pm Francesco Massara contro l’assoluzione di Abbate, con la condanna di Abbate alla stessa pena di Messina (30 anni di reclusione) anche per l’omicidio Rizzotti, oltre che per associazione mafiosa, già riconosciuta in primo grado. Per Messina il sostituto pg Lima ha chiesto la conferma della condanna per entrambi i reati.