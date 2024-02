Messina, Sp 44 di Campo Italia in totale sicurezza: pubblicata la gara

Palazzo dei leoni indirizza i riflettori sulla strada provinciale 44 di Campo Italia, che a stretto girò beneficerà di interventi di messa in sicurezza. Proseguono così le azioni destinate ai percorsi di proprietà dell’Ente di corso Cavour che attraversano in lungo e in largo l’intera provincia.

La III Direzione Viabilità metropolitana ha pubblicato una procedura negoziata senza bando svolta tramite la piattaforma telematica e con il criterio del minor prezzo. Il termine per la consegna delle offerte coincide con il 22 febbraio prossimo. L’appalto riguarda la realizzazione di opere di contenimento dei versanti e la ricostruzione del piano viabile, nell’ambito del Programma operativo complementare 2014/2020. Responsabile unico del progetto e l’ing. Anna Chiofalo, mentre direttore dei lavori è il geom. Sergio Castorina.

Il tempo massimo a disposizione per tagliare il traguardo è stabilito in 135 giorni naturali e consecutivi. Deadline, questa, entro la quale bisognerà portare a termine quanto previsto dalla Città metropolitana, in qualità di Stazione appaltante.