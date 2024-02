Messina, incendio in una casa in vico degli Angeli. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio si è verificato ieri in tarda mattinata a Messina in un'abitazione in vico degli Angeli, nei pressi della chiesa del Carmine. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina con una squadra che è intervenuta con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo antincendio.

L'incendio, svluppatosi all'interno dell'abitazione posta al piano terra è stato prontamente domato e i locali interdetti dal funzionario di turno, Ing. Mirko Basile. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.