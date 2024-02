Messina, inaugurato il parcheggio di interscambio Socrate sul viale Gazzi VIDEO

Inaugurato stamattina il quinto dei parcheggi di interscambio che l’amministrazione sta realizzando in vari punti della città. Si tratta dell’area di sosta Socrate sul viale Gazzi proprio di fronte a fondo Fucile. 33 i posti auto realizzati di cui uno per portatori di handicap e uno per auto elettriche.

E’ il parcheggio di interscambio più vicino al policlinico Martino e per questo potrà essere utilizzato anche da colori quali devono andare in ospedale magari utilizzando il bus navetta dell’ATM attivato già un paio di mesi fa. All’inaugurazione il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello.