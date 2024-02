Messina, assunti 177 nuovi autisti a tempo determinato

È stata pubblicata, nelle scorse ore, la graduatoria dei candidati ammessi alla selezione di nuovi autisti temporanei presso la Messina Social City. Gli elenchi sono due, il primo più corposo delle persone idonee e l’altro dei candidati respinti, che si possono visionare online, nella bacheca dell’azienda speciale del Comune. Su 188 candidati partecipanti alla procedura selettiva per soli titoli, indetta a dicembre scorso, ben 177 sono stati gli ammessi e solo undici le domande escluse. Sarà possibile attingere alla long list in funzione del fabbisogno di conducenti di mezzi e automezzi con patente Cqc, di categoria C e livello economico 1 (categoria C1) del Ccnl cooperative sociali per esigenze temporanee. Il nuovo personale verrà assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sulla base delle esigenze temporanee di trasporto dell'azienda.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina