Gabriella Ioppolo lascia la Questura di Messina per assumere un incarico ministeriale a Roma

Un nuovo arrivederci alla città peloritana: il Questore Gabriella Ioppolo saluta Messina per l’incarico ministeriale che la attende a Roma. Giunge così al termine l’esperienza questorile messinese che l’ha vista impegnata in prima linea negli ultimi 22 mesi. Il Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Gabriella Ioppolo, che già in passato aveva prestato servizio presso la Questura di Messina ricoprendo ruoli strategici ed apicali, tra i quali quello di Capo di Gabinetto, è stata nominata Questore di Messina nell’aprile del 2022 ed ha, sin da subito, tracciato priorità e linee guida da seguire in una città pronta a lasciarsi alle spalle l’emergenza Coronavirus e a fare da palcoscenico a grandi eventi, competizioni sportive, manifestazioni civili e religiose. Primo banco di prova per una corretta ed ordinata gestione dell’ordine pubblico il concerto di Vasco Rossi, tenutosi nel giugno del 2022 allo stadio comunale “Franco Scoglio” con ben oltre 40.000 fan. Primo evento di una lunga serie, conclusa con il concerto dei Pooh dello scorso dicembre 2023 in piazza Duomo. Appuntamenti con numeri importanti che hanno richiesto particolare attenzione ed articolati dispositivi di sicurezza da parte delle Forze dell’Ordine e degli altri attori istituzionali, impegnati a garantirne la piena fruizione in un contesto di assoluta sicurezza.

Appuntamenti eccezionali che non hanno distolto l’attenzione sulla quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio, obiettivo strategico della Questura di Messina. Un territorio complesso e variegato caratterizzato da aree con significativi indici di criminalità, che hanno richiesto la predisposizione, accanto ai moduli operativi ordinari, di specifici piani anticrimine che hanno portato ad una significativa crescita di persone e veicoli controllati, con conseguente aumento notevole del sentimento di sicurezza della popolazione. Attenzione alta su reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga destinati al mercato cittadino ed acceso i riflettori su un fenomeno in evidente crescita. Fenomeno imprescindibilmente connesso al consumo di sostanza stupefacente emerso nel corso di ulteriori dispositivi di sicurezza messi in atto al fine di garantire il sereno svolgersi della movida in strada così come nei principali locali e, in genere, nelle zone di maggiore aggregazione giovanile in città ed in provincia.