Procuratore di Messina, il Csm sceglie D’Amato. Prevale per un voto (15 a 14) su Rosa Raffa

Il plenum del Csm ha deciso nel pomeriggio. Il nuovo procuratore di Messina è Antonio D'Amato, che ha prevalso per un solo voto (15 a 14) sulla collega Rosa Raffa. La commissione per gli Incarichi direttivi a novembre si era divisa a metà tra i due candidati, che oggi sono stati vagliati dal plenum.

Erano ben quindici in origine i magistrati in lizza per il posto di procuratore capo a Messina. Erano tutti nomi di prestigio, quasi tutti in servizio tra Sicilia e Calabria, parecchi con un bagaglio di esperienza importante contro Cosa nostra e ’ndrangheta. Alcuni avevano già lavorato a Messina.

Antonio D’Amato da ultimo è stato componente togato del Csm, eletto nell’ottobre del 2019. Dal 2015 al 2019 è stato procuratore aggiunto a Santa Maria Capua Vetere. Ha iniziato il suo percorso professionale da pm alla Procura di Palmi, nel 1989. Dal marzo del 1993 è stato alla Procura di Napoli, poi ha proseguito il suo impegno alla Dda. Dopo il mandato al Csm nella scorsa consiliatura, come ultimo incarico era tornato da aggiunto alla Procura di S. Maria Capua Vetere.