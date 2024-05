Messina: "chiuso per atto vandalico" il box Atm di Villa Dante

Atto vandalico all’interno del box dell’ATM di villa Dante. Ignoti hanno danneggiato alcune parti dell’area destinata ai servizi igienici e l’azienda è stata costretta a chiudere l'area con un messaggio che lascia poco spazio alle interpretazioni. Sul cancello il cartello “chiuso per atti vandalici". L’Atm ripristinerà a breve servizi del parcheggio che si trova proprio sotto il parco cittadino appena rimesso a nuovo. Ma in questi giorni altri atti vandalici e furti si sono registrati in altre aree di sosta. Per esempio, al parcheggio Zaera sono stati rubati più volte gli estintori mettendo dunque a repentaglio anche la sicurezza della zona. L’azienda ha provveduto a sostituirli, ma ha anche presentato diverse denunce alle forze dell’ordine per poter risalire agli autori del furto e degli atti vandalici che si sono registrati anche in quel caso nei servizi igienici.