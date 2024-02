Messina, pronti i tre “nuovi” parcheggi automatici di Villa Dante, Cavallotti e via La Farina

Sono quasi pronti per la loro seconda inaugurazione i tre parcheggi che l’Atm ha deciso di rendere automatici. A Villa Dante, nel parcheggio sotterraneo, al Cavallotti e al Fosso di via La Farina sono ormai in conclusione i lavori che renderanno possibile un utilizzo continuativo e senza personale di aree di sosta che finalmente avranno una dotazione tecnologica più adeguata ai tempi. Come avviene ormai in gran parte d’Europa l’automobilista troverà una sbarra ad attenderlo all’ingresso del parcheggio, potrà ritirare il biglietto o utilizzare l’abbonamento, entrare, e una volta terminata la sosta, pagare alla macchina automatica e andare via. Addio dunque al vecchio gratta e sosta che era ancora utilizzabile al parcheggio del Fosso, ma addio anche alla vecchia macchinetta del Cavallotti come pure a quella di Zaera sud. Un investimento, quello dell’Atm, in coordinamento con l’amministrazione Basile di poco superiore ai 400.000 euro.

Vediamo nel dettaglio che cosa cambierà nei prossimi giorni quando quando i messinesi vorranno utilizzare i tre parcheggi. Chi ha uno degli abbonamenti per le aree di sosta di Atm (MoveMe, valido per Cavallotti e Villa Dante, o altre tessere) dovrà solo avvicinarsi alla sbarra perché questa, immediatamente dopo, si aprirà. Le telecamere infatti inquadreranno la targa della vettura e riconoscendola come quella di un mezzo abbonato, consentiranno il passaggio. In caso di non funzionamento ci sarà comunque la possibilità di avvicinare la tessera alla colonnina d’ingresso perché comunque la sbarra si alzi. Essendo abbonati ovviamente anche all’uscita il meccanismo sarà il medesimo visto che non è previsto al alcun tipo di pagamento.