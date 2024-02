Patti, un reparto per la chemioterapia: ecco l’idea per il “Barone Romeo”

Istituire al “Barone Romeo” di Patti un reparto per i pazienti oncologici, dove poter effettuare la terapia post tumorale. È la proposta lanciata dalla sezione pattese del Movimento Cristiano Lavoratori, presieduta da Nunzio Saturno.

«Attualmente – affermano gli esponenti di Mcl - i pazienti oncologici sono costretti ad affrontare dei viaggi impegnativi ed estenuanti, che li debilitano fisicamente, per sottoporsi ai cicli di chemioterapia». Da qui la proposta di attivare un reparto dedicato alle cure chemioterapiche.

Nel frattempo prosegue la mobilitazione del Movimento a sostegno del nosocomio di via Mazzini. Nei giorni scorsi è stata promossa una raccolta firme per chiedere il miglioramento dei servizi ospedalieri, con l’obiettivo di coinvolgere nell’iniziativa anche gli altri comuni del distretto socio-sanitario pattese.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina