Policlinico di Messina, riunione operativa con i referenti della rete stroke della provincia

Favorire il consolidamento della Rete Stroke della provincia di Messina in modo sinergico e collaborativo. È con questo obiettivo che oggi si sono riuniti i referenti istituzionali delle aziende sanitarie della città metropolitana in un incontro promosso dalla Direzione dell’AOU “G. Martino” di Messina, ospedale hub per la gestione del paziente con ictus.

Una riunione operativa per analizzare le criticità presenti e definire le misure organizzative che possono favorire, a livello logistico, la presa in carico del paziente lungo tutto il percorso che caratterizza l’assistenza in caso di ictus.

L’obiettivo è quello monitorare il funzionamento della rete favorendo l’applicazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) e snellendo il processo laddove venga accertato che il paziente, centralizzato e assistito in prima battuta sempre presso la Stroke Unit dell’AOU, possa fare rientro presso il centro di secondo livello da cui proviene.

È stato programmato un nuovo incontro tra una settimana per valutare lo stato dell’arte di alcuni interventi che potranno essere messi in campo dalle altre aziende sanitarie della rete, così da definire gli accorgimenti necessari per raggiungere l’obiettivo prefissato.