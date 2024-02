Al Comune di Messina scattano le assunzioni

Il giorno delle prime assunzioni si avvicina a grandi passi. Già la prossima settimana potrebbe arrivare il momento della firma dei contratti per la prima cinquantina dei 341 nuovi dipendenti a tempo indeterminato selezionati attraverso un maxi concorso durato, nel complesso, un anno.

A sbloccare l’iter burocratico sarà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale siciliana di tutte le graduatorie definitive che sono state stilate dalle commissioni in questi ultimi due mesi. Venerdì prossimo, nella sezione bandi e concorsi della Gurs, ci saranno anche i nomi dei primi 162 vincitori delle selezioni che, a quel punto, potranno essere “chiamati” a Palazzo Zanca per cominciare il loro nuovo lavoro.

Sono sette i bandi che sono arrivati a compimento dopo le tre prove. Quella preselettiva che ha dato una sforbiciata pesante alla gran mole di candidati (27mila) che si erano presentati; quindi lo scritto, anche questo con un limite minimo per passare la prova piuttosto stringente, e quindi l’orale decisivo, come al solito decisivo. Già definite le graduatorie per i 20 posti di funzionario legale, i 5 di funzionario dell’area di sorveglianza, i 7 di istruttore contabile, i 50 di istruttore tecnico, i 25 di funzionari contabile, i 50 di istruttore amministrativo e i 5 avvocati. Sono, invece, ancora in itinere i concorsi per i 79 posti di funzionario amministrativo, e i 100 di funzionario tecnico.