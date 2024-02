Messina, al via i maxi lavori del Pnrr per il recupero del complesso monumentale San Placido

Cominciano in settimana gli attesi «Lavori per il completamento del restauro per la fruizione del complesso monumentale Istituto tecnico agrario Cuppari - San Placido Calonerò – di importanza storico-artistica nel Comune di Messina – che sono stati finanziati il 15 aprile del 2023 dal Ministero dell’Istruzione e del merito nell’ambito del Pnrr. Si tratta di un maxi intervento finanziato globalmente con 5 milioni e 105.0000 (opere 4 milioni e 551.000 euro) euro che per la sua gran parte, in termini finanziari, si collega all’obiettivo statale della messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. Un progetto che, sottoposto alle scadenze rigorosissime del Pnrr, è stato approvato come definitivo-esecutivo e validato entro il 30 settembre ed appaltato all’impresa Consorzio Acreide di Bologna, alla quale le aree sono state consegnate il 30 novembre. Al via una serie articolata di interventi dai quali l’Istituto agrario guidato dal dirigente Pietro La Tona e dal vicepreside Leopoldo Moleti trarrà molteplici benefici soprattutto di tipo impiantistico e di efficienza energetica e in termini di opere edili per le aule, i laboratori e il convitto, e di riorganizzazione di spazi ed accessi.

Se tali opere “scolastiche” costituiscono la porzione più ampia dell’appalto, la parte rimanente della nuova “operazione Cuppari”, (circa 600mila euro) è destinata ad entrare nella storia di uno dei più grandi e tormentati beni storico-architettonici della Sicilia. Anche nella sua genesi: un monastero nato dalla progressiva trasformazione del castello dei Vinciguerra. Un monastero dedicato a San Placido dopo il ritrovamento delle sue spoglie nella precedente sede benedettina e nel quale soggiorno Carlo V primo del suo ingresso trionfale in città.