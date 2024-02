Messina, Villa Dante pronta a “riaprire” a marzo

Ancora qualche settimana e Villa Dante tornerà a rivedere... le stelle. Il grande parco cittadino è un cantiere aperto da oltre un anno ma finalmente i lavori sembrano in dirittura d’arrivo. Almeno una parte della villa che oggi è off limits potrà essere riaperta al pubblico a marzo e il resto tornerà fruibile subito dopo. C’è un po’ di ritardo sulla serrata tabella di marcia del cronoprogramma iniziale e chi frequenta assiduamente il parco non può non notare che le attività non sono sempre quotidiane. Anzi. Le forniture del materiale, però, spiegano da Palazzo Zanca, non sono sempre così puntuali e questo rischia di far scivolare le consegne. Per il resto c’è anche già una fitta corrispondenza con la ditta catanese a proposito di penali e disponibilità degli spazi che avrà esito quando si dovranno fare i conti finali.

Intanto abbiamo approfittato di un sopralluogo congiunto degli assessori Francesco Caminiti, Massimo Finocchiaro e Liana Cannata e della presidente di Arisme Valeria Asquini per poter entrare nel cantiere e verificare come quasi tutte le aree sono state completate per quel che riguarda la posa degli allestimenti. Mancano ancora alcuni camminamenti di connessione, diverse rifiniture, mentre la pista per la corsa campestre, l’anello di un chilometro ricavato nella villa, è stato solo tracciato ma non completato.