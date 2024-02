Messina, step ultimati per la riqualificazione di Casa Serena: adesso la gara d’appalto

Le prove di vulnerabilità sismica sono complete, il progetto definitivo c'è, i fondi sono pronti da tempo. Un percorso in tre tempi, ormai tutti conclusi, che aprono finalmente all'appalto, annunciato entro l'imminente primavera, dei lavori di ristrutturazione del Centro anziani Casa Serena. La volta buona pare sia finalmente arrivata. «L'iter propedeutico all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Mondello – ora è ultimato. Le verifiche sul rischio sismico con i carotaggi dei pilastri e altri elementi portanti, sondaggi tecnici e quant'altro, che sono stati affidati tramite una prima gara d'appalto ad un'impresa specializzata, hanno richiesto tempo. Si tratta di passaggi fondamentali che vanno rispettati. Un criterio già seguito per i lavori di adeguamento sismico degli istituti scolastici. Fatta la diagnosi delle patologie di cui soffre la struttura e programmata la cura, siamo pronti alla partenza. Naturalmente dopo l'appalto, per l'inizio dei lavori, occorrerà rispettare anche i tempi per espletare la parte burocratica che prevede la verifica dei documenti dell'impresa che si aggiudicherà i lavori, la presentazione del cronoprogramma definitivo».