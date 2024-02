Paura a Messina, incendio a fondo Pugliatti: danneggiate quattro baracche, residenti in fuga FOTO

Un incendio si è verificato ieri sera intorno alle 21 a monte di fondo Pugliatti, in via del Proto.

Per cause in corso di accertamento le fiamme sono divampate all'interno di una baracca in cui abitava un'anziana 90enne e si sono poi diffuse ad altre casupole che insistono nella zona. I residenti sono scappati in pigiama per mettersi al riparo dalle fiamme. Tre le famiglie evacuate, mentre l'anziana signora è stata messa in salvo dai parenti stessi che l'hanno portata al Pronto soccorso per le ustioni riportate.

Sul posto, oltre alle ambulanze, squadre della sede Centrale e del distaccamento Nord insieme a polizia e vigili urbani.